Lejos de polémicas, Amanda Dudamel revela que se quedó con ganas de abrazar a la nueva Miss Universe

La emoción de la final de Miss Universe aún hace eco entre el público y más aún en las finalistas, en especial en Amanda Dudamel, Miss Venezuela, quien estuvo muy cerca de convertirse en la reina de este año. Con la emoción aún a flor de piel y a sólo unos días de haber vivido aquel evento que marcó su vida, Amanda recordó cómo aquellos segundos previos a conocer a la ganadora estuvieron llenos de confusión para ella y R’Bonney Gabriel, y cómo se quedó con las ganas de abrazarla para felicitarla por su triunfo.

Aunque en estos días las opiniones se han dividido sobre la ganadora y la primera finalista, entre ambas no existe esa rivalidad tan notable en las redes sociales. “Fue muy bonito porque R’Bonney y yo compartimos mucha parte de la competencia, por el orden alfabético siempre estábamos juntas y además somos diseñadoras de modas”, dijo Amanda Dudamel en su visita a La Mesa Caliente (Telemundo).

Para Amanda, ese detalle que compartía fue muy importante para las bases de su amistad, pues tenía a otra chica con quien conversar todo el tiempo sobre los temas que a ambas les apasionan. “Teníamos muchas cosas en común y cuando llegamos ahí lo primero que le dije fue: Fashion designers rocking this”, agregó. Incluso las dos estuvieron bastante confundidas justo en la final.

La noche del sábado pasado, millones de personas presenciaron cómo Olivia Culpo y Jeannie Mai Jenkins anunciaban a la segunda finalista. Después ambas mencionaron a Miss USA, pero entre las dos concursantes había mucha duda porque no sabían si se referían a la primera finalista o a la ganadora. “Fue muy raro porque ninguna entendió qué pasó, estábamos muy confundidas”, recordó Amanda.

“Escuchamos USA, yo me confundí porque por un momento dije: ‘no entiendo qué pasó’, si era la finalista y ella me dijo lo mismo. Si nos leen los labios, ambas dijimos: What happened?”, agregó.

El sincero abrazo que les faltó

Tras esos segundos de confusión, personas del staff la retiraron de en medio del escenario, con lo que entendió que la corona no era de ella. Pero todo sucedió tan rápido que se quedó con ganas de abrazar a su amiga.

“Lamento no haberla podido abrazar, realmente somos bastante amigas, hace un rato estuve conversando con ella y me hubiese gustado ese abrazo de felicitación”, concluyó Miss Venezuela, quien claramente no guarda ningún rencor a su amiga y mucho menos a los resultados del certamen.