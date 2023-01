La enamorada pareja, no perdió la oportunidad de fundirse en un gran beso teniendo como telón de fondo el paisaje montañoso. “¡En esta tierra que me vio nacer me voy a las nubes junto a ti! Días hermosos que hemos disfrutado de estos paisajes donde nos conectamos con lo esencial, con lo verdadero, con lo sublime. Unas de las cuantas pláticas que tuvimos… Hablamos de nunca olvidar de conectar con la naturaleza, de observar, de contemplar, de sentir. No hay nada mas que esto. ¡No necesitamos más!”, escribieron en una publicación conjunta.