Entre los comentarios de la publicación de Matías no podía faltar la de Michelle, quien no se cansa de expresar su amor y agradecimiento hacia su galán. “Mati, gracias por tanto, me siento en un sueño contigo. Mi sueño hecho realidad, te tengo enfrente mientras escribo, veo tu sonrisa y no tengo duda de que la magia ¡existe!”, comentó.