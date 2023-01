Chrissy Teigen y John Legend dan la bienvenida a su tercer bebé, Esti Maxine

La espera terminó para Chrissy Teigen y John Legend, quienes esta semana dieron la bienvenida a su tercer bebé, una linda niña a la que decidieron llamar Esti Maxine Stephens. La pareja compartió esta buena nueva con sus seguidores en las redes sociales, en donde presentaron a la pequeña con una postal de lo más tierna en la que los hermanitos mayores de la bebé la cargan muy emocionados para darle la bienvenida a la familia.

“¡Ya está aquí!”, escribió la feliz mamá al lado de la foto. La imagen no sólo muestra la dicha familiar, sino el primer momento en el que sus hijos mayores, Luna y Miles, conocen a la pequeña aún en el hospital y poco después de haber llegado al mundo.

Chrissy confirmó el nombre: “Esti Maxine Stephens”, y es que para muchos aún es una sorpresa saber que el nombre real de John Legend es John Roger Stephens. La pareja no explicó los detalles detrás de esta elección para llamar así a su nueva hija, quien en su primera foto muestra un gran parecido con sus hermanitos.

“La casa es bulliciosa y nuestra familia no podría estar más feliz 💕 Papá derrama lágrimas de alegría nocturnas al ver a Luna y Miles tan llenos de amor”, continuó sobre estos primeros días con una familia de cinco.

Teigen, sin dejar de lado su peculiar sentido del humor, compartió un detalle que para muchas nuevas mamás podría ser de lo más útil: “¡Estoy aprendiendo que todavía necesitas pañales con una cesárea!”. Y concluyó: “Estamos en la felicidad. Gracias por todo el amor y buenos deseos - ¡lo sentimos todo! X”.

Una dicha que deseaban desde hace tiempo

Chrissy Teigen anunció la buena noticia del embarazo en agosto pasado. “Los últimos años han sido una confusión de emociones, por decir algo, pero la alegría ha llenado nuestro hogar y nuestros corazones nuevamente”, escribió junto a una foto en la que ya se podía ver su pancita. La también empresaria había estado temerosa en anunciar su embarazo luego de que hace dos años perdiera a Jack, el bebé que esperaba, un tema del que habló de forma abierta ante sus seguidores.

©Chrissy Teigen





“Cada cita (con el médico) me he dicho a mí misma, ”está bien, si hoy está saludable, lo anunciaré“ pero luego tengo un suspiro de alivio al escuchar un latido y decidía que estaba demasiado nerviosa aún. Creo que nunca saldré de una cita con más emoción que nervios, pero hasta ahora, todo es perfecto y hermoso y me siento esperanzador e increíble”, publicó contenta por gritar al mundo entero que su familia crecería.