Chrissy Teigen anuncia su embarazo con unas adorables imágenes

¡Chrissy Teigen y John Legend están esperando otro bebé! Teigen dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con dos adorables fotografías mostrando su pancita. Además de las imágenes, la modelo agregó un emotivo mensaje en el que expresó su sentir ante el bebé que viene en camino, luego de sufrir una pérdida hace casi dos años.

©Chrissy Teigen



Chrissy Teigen mostró su pancita de embarazo

Al inicio de su mensaje, la modelo y autora de libros de cocina se refirió a los últimos años como un cúmulo de emociones difusas. “Pero la alegría ha llegado a nuestro hogar y nuestros corazones de nueva cuenta”, escribió.

©Chrissy Teigen



La madre de Miles y Luna estaba temerosa por anunciar la noticia

La propia Chrissy reveló que estuvo en un tratamiento de fecundación in vitro y que “después de un millón de intentos y muchas inyecciones en la pierna como pueden ver, tenemos otro en camino”. Si bien Teigen no reveló exactamente cuántos meses tiene de embarazo, se sinceró sobre el miedo que siente, pues recordemos que no hace mucho perdió un bebé al que ella y John llamaron Jack, a las 20 semanas. “En cada cita, me he dicho a mí misma, ‘está bien, si es saludable hoy, lo anunciaré’, luego respiro aliviada al escuchar un latido y decido que todavía estoy demasiado nerviosa”, dijo la modelo de 36 años.

“Creo que nunca saldré de una cita con más entusiasmo que nervios, pero hasta ahora, todo es perfecto y hermoso y me siento esperanzada y sorprendida. ¡Ok, uf, ha sido muy difícil mantener esto (en privado) durante tanto tiempo!”.