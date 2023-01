María Celeste Arrarás revela en ‘El Gordo y la Flaca’ la razón por la que Miss EU ganó Miss Universe

¿Qué fue lo que puso María Celeste en sus redes?

A través de su cuenta de Instagram, María Celeste publicó un extenso post en el que daba a conocer las razones por las que no estaba de acuerdo con la elección de Miss Estados Unidos como la nueva Miss Universe.

“Entre las 3 finalistas, República Dominicana y Venezuela me parecían candidatas muy superiores a la ganadora. Habían otras candidatas muy guapas como Curazao que también eran fuertes en la competencia. No siempre tiene que ganar una de las nuestras, pero este año el bloque latino SÍ estaba muy fuerte”, expresó la reconocida periodista. “Con toda sinceridad y sin querer ser injusta yo no veía a Miss USA ni entre las semifinalistas (aun cuando soy orgullosa ciudadana estadounidense por nacimiento.) Esa es mi opinión muy personal. Debe ganar la más bella y en esta ocasión ese no fue el caso”, añadió.