La reacción de Max y Emme tras ver ‘Selena’, película que llevo a la fama a JLo

Aunque saben que tienen como mamá a una de las cantantes y actrices más famosas del mundo, Max y Emme recién empiezan a conocer por completo las películas en las que participó Jennifer Lopez. Hace poco, los chicos vieron Selena por primera vez, la cinta sobre la vida de la cantante que impulsó la carrera de su mamá; y quedaron impactados con la historia.

©GettyImages



Jennifer Lopez como Selena

La propia Jennifer Lopez reveló que sus hijos no conocen su filmografía por completo. “Han visto Maid in Manhattan y The Wedding Planner, curiosamente”, contó en entrevista para Today. Y agregó: “No se han metido en algo como, Out of Sight. Vieron Selena”.

Y aunque muchos están familiarizados con la trágica historia de Selena Quintanilla, Max y Emme no sabían lo que había sucedido con su vida y carrera, pues quedaron sorprendidos al ver el final. “Fue un poco dulce”, contó la orgullosa mamá. JLo agregó: “Porque no creo que se dieran cuenta de que ella había fallecido. Y gal final de la película, los dos dijeron: ‘¡Nooo!’”.

La reacción tomó por sorpresa a la esposa de Ben Affleck, quien explicó: “Yo estaba como, ‘¡Oh, Dios mío, pensé que lo sabían!”. Sin embargo, fue un buen momento para reconocer que las nuevas generaciones podrían no estar del todo enteradas de lo que sucedió en la música hace 30 años.

©Jennifer Lopez





Selena, la gran oportunidad de Jennifer Lopez

A mediados de los 90s, la carrera de Selena Quintanilla estaba en un gran momento e iba hacia un éxito aún más grande. Desafortunadamente, a los 23 años, Yolanda Saldivar, presidente del club de fans, acabó con la vida de la intérprete de Como la Flor. La familia Quintanilla contó la vida de Selena en una película, para la que eligieron a Jennifer Lopez como la protagonista.