Sofía Jirau, inspirada en Miss Universe, sueña con ser la próxima reina de belleza

Sofía Jirau no se perdió la competencia por el título de Miss Universe el sábado pasado. Al igual que miles de personas en el mundo, estuvo muy al pendiente del certamen en el que se coronó Miss Estados Unidos R’Bonney Gabriel, como la reina de este año. Pero más allá de la emoción de conocer el nombre de la ganadora y apoyar a su favorita, en Sofía inspiró una nueva meta.

Después de ver la pasarela de las misses de todo el mundo, la modelo hoy está decidida y quiere ser la próxima reina de belleza. “Mi próximo sueño es ser buena Miss Universe”, escribió en sus redes sociales junto a un video en el que nos mostraba un poco de cómo vio la final desde la comodidad de su hogar.

Sus seguidores de inmediato le demostraron todo el apoyo para que ponga en marcha la materialización de ese deseo. “No hay NADA imposible para Dios. Go for it, Sofia. Eres capaz de eso y mucho más”, escribió una de sus fans. “¡¡¡Tú puedes y serías historia porque desde ya te ganarías esa corona!!!”, agregó otra.

De lograrlo, Sofía volvería a hacer historia, tal como lo hizo en febrero de 2022, cuando se convirtió en la primera modelo con Síndrome de Down para Victoria’s Secret.

Sofía Jirau, ¡una motivación para el mundo!

La alegría y el carisma de la joven originaria de Puerto Rico no sólo la llevó a modelar para la firma de lencería, sino que la ha hecho cumplir sus sueños más grandes. Entre ellos está el modelar en pasarelas internacionales, conocer Europa y ser una verdadera influencer que con su ánimo inspira a otras personas en su Monday Motivation.