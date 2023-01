Irma Miranda: las confesiones de una mexicana que sueña con reconquistar la corona de Miss Universo

Irma, ¿quién ha sido tu principal apoyo en este camino de materializar sueños?

Mi familia es mi principal pilar. Ellos han estado conmigo siempre, motivándome a seguir mis sueños. También mi novio, que me ha impulsado a seguir y a dar el máximo. Y mi coach y “amiga”, que conozco desde el 2015 y que no me ha soltado la mano. Cuando le dije que quería regresar a Mexicana Universal, no lo dudó ni un segundo y me acompañó en mi proceso. Siempre creyó en mí, y ahora yo también cumplí su sueño de ir a Miss Universo. Gracias a Dios estoy rodeada de personas que me aman y apoyan mis decisiones.