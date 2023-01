En una entrevista en junio de 2022 con HOLA! USA, Nadia habló de su sentir tras haberse quedado sin la corona, asegurando que sacó solo lo mejor de su paso por Miss Universo.

“Creo que algunas puertas se cierran para que unas más grandes se abran. Soy ejemplo de todo eso por lo que mencionas, uno siempre tiene que mantenerse enfocado y positivo en lo que uno como persona quiere. Y que siempre va a venir algo, no decaigas, no te enfoque en lo negativo porque siempre viene lo positivo. Algo que también he aprendido es que después de la tormenta viene la calma”.