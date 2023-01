Concursante de Miss Universe se retira tras dar positivo a COVID-19

Aunque muchas personas creen que el COVID-19 es cosa del pasado, el virus aún sigue merodeando por ahí y cambiando nuestros planes. Una de las más recientes afectadas por el incremento de los casos en esta temporada es Jekaterina ‘Kate’ Alexeeva, Miss Letonia, quien dio positivo a coronavirus y tuvo que retirarse de la competencia de Miss Universe, la cual se celebrara el próximo 14 de enero.

El evento, que está a la vuelta de la esquina, ya ha empezado a recibir a las candidatas en Nueva Orleans, Luisiana, para registrar de forma oficial a las participantes, sin embargo, para ‘Kate’ el sueño ha terminado mucho antes de comenzar.

“Poco después del Año Nuevo, me diagnosticaron COVID. Siguieron las complicaciones. Por el momento, todavía me estoy recuperando. Dicho esto, lamentablemente me veo obligada a revocar mi participación en Miss Universo este año. Todavía no puedo creer que esté diciendo esto”, escribió en su cuenta de Instagram. “Esta decisión se toma porque mi salud y la de las demás concursantes y sus familias es prioridad. Estoy tan triste de admitirlo y todavía no puedo creerlo”, agregó.

Después del retiro de ‘Kate’, la alineación ahora se reduce a 85 participantes que competirán durante la 71ª edición de Miss Universe, que se llevará a cabo el 14 de enero en el Centro de Convenciones Ernest N. Moral en Nueva Orleans, Luisiana.

En 2022, el concurso de Miss Universese abrió camino hacia una nueva era después de que la empresaria transgénero Anne Jakkaphong Jakrajutatip comprara la organización por 20 millones de dólares.

Jakkaphong Jakrajutatip, conocida por ser una magnate de los medios tailandeses y defensora de los derechos de las personas transgénero, es la directora ejecutiva de JKN Global Group PCL, una empresa de distribución de medios con sede en Tailandia. “Buscamos no solo continuar con su legado de brindar una plataforma a personas apasionadas de diversos orígenes, culturas y tradiciones, sino también desarrollar la marca para la próxima generación”, dijo Anne.