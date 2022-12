Adamari López está destrozada por despedir el 2022 lejos de su hija

Aunque la dinámica familiar de Alaïa, de siete años, ha cambiado tras la separación de sus padres, estos se desviven por ella, haciendo lo posible por tener una relación saludable y cordial para que la niña crezca con la imagen de ambos. Sin embargo, no siempre es fácil; justo como lo ha dejado ver Adamari López, quien despedirá el 2022 lejos de su única hija.

En Navidad fue al revés; Adamari pasó las fiestas con su hija en Miami, mientras que Toni voló a Texas para estar con su novia, la modelo Evelyn Beltrán.

¿Qué les dejó el 2022 a los presentadores de Hoy Día?

“¿Qué fue eso que más los lastimó en el 2022?”, preguntó Penélope Menchaca. Acto seguido la presentadora procedió a pegarle a la piñata y estalló al recordar el dolor de su hija cuando murió su bebé. “Hiciste llorar a mi niña y la lastimaste mucho”.

Chiky Bom Bom atacó a sus problemas de salud emocional: “Por los miedos, los miedos no los quiero, las inseguridades ¡ustedes no pueden conmigo!”. Mientras que Andrea Meza le pegó a la piñata expresando lo triste que se sentía por estar lejos de los suyos. “Por no estar con mi familia, por estar en otro país, por la ansiedad que no me deja en paz...”. Polo Monárrez, invitado del show, maldijo la enfermedad del cáncer y le pegó a la piñata.

Penélope le volvió a dar a la piñata y de nuevo, sacó el tema de su nieto, quien murió en septiembre. “Porque después de todo el sufrimiento, te llevaste a mi niño”. Menchaca no aguantó más y lloró en brazos de Adamari López, quien también estaba entre lágrimas y finalmente rompió la piñata, con el corazón en la mano pensando en su hija quien está en otro país.