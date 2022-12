“Si hoy buscas mi nombre en Google resulta que estoy peleada con la familia de Cristiano, que tengo una hermana que me pide dinero y que ha pasado no sé qué con Rosalía… Mi vida es mucho más simple que todo esto: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie... pero lo peor es que toda esa información es mentira. Yo, lo único que quiero es estar con mi niñita en el hospital”, dijo ‘Gio’ en su entrevista.

En ese encuentro, ‘Gio’ también habló de su infancia y la forma en la que sobrelleva la fama, algo que la ha hecho, de pronto, anhelar el anonimato que tienen algunos de sus amigos.