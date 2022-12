Acompañda por Jorge Ramos, la hija de ‘Chiqui’ Delgado, acude a su primera cena en la Casa Blanca

Una de las instantáneas más lindas de esta velada fue la que protagonizaron Jorge y Carlota. Ambos tienen una gran relación como de padre e hija; de hecho, Jorge Ramos conoció a Carlota cuando ella era apenas una bebé de solo unos meses de nacida.

La gran conexión de Jorge Ramos con Carlota

En 2010, ‘Chiqui’ dejó su natal Venezuela con su hija en brazos y recién divorciada de Daniel Sarcos. Poco después, se unió a las filas de Univision y durante la grabación de un especial de la cadena se encontró con Jorge Ramos y el flechazo fue instantáneo.

Desde entonces están juntos y Jorge ha visto crecer a Carlota y comparten gratos momentos. En una inusual entrevista realizada por la propia ‘Chiqui’ a Jorge Ramos, él contó cómo mantiene su paz, a pesar de contar todos los días historias desgarradoras. “Me refugio en ti, me refugio en la casa, me refugio en Carlota; es una niña maravillosa que me pone a bailar en las mañanas. La gente no sabe que en las mañanas Carlota me pone Billie Eilish, esta canción la de Bad Guy y me pone a bailar”, dijo entre risas.