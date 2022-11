Este martes 21 de noviembre, Ricky Montaner cumplió 32 años y su gran día no pasó desapercibido por parte de su familia. Sus hermanos, esposa y padre le enviaron los mejores deseos a través de las redes sociales.

Evaluna, su hermana menor, compartió una foto de uno de los momentos más memorables de la serie, y es cuando están tomando el desayuno mientras bromean sin que la familia sepa exactamente qué es lo que les causa tanta gracia.

“🥣 feliz cumple, Yicky. I love you more than I love waffle crisp and cinnamon toast crunch. Mi vida es mucho más bonita contigo.🥣”, anotó la esposa de Camilo.