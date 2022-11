Aracely Arámbula revela si sus hijos son celosos con ella y sus parejas

En el hogar de Aracely Arámbula las cosas han cambiado mucho ahora que sus hijos, Miguel y Daniel, ya son unos adolescentes, y como pocas veces, la actriz habló de la relación que tiene con ellos ahora que piensan diferente. Incluso señaló que los chicos de 15 y 13 años llegan a ser celosos con ella.

Desde su salto a la fama a finales de los 90s, Aracely Arámbula tiene una legión de fans y admiradores que le hacen llegar regalos. Por supuesto que los galanes no le faltan y en busca de conquistar su corazón, le hacen regalos que llegan a casa, como flores o dulces. Y, por supuesto, sus hijos lo notan.

“Mis hijos, son celositos, no creas”, dijo en una charla para el programa ¡Siéntese quien Pueda!. “Es increíble cómo va pasando el tiempo y van entendiendo. Y me dicen: ‘Mamá, si tú tienes novio, no va a venir aquí a la casa a vivir’”, contó sobre cómo la protegen sus hijos.

Además de arrancarle una sonrisa con su petición, Aracely le aseguró a sus chicos que eso no va a pasar, mucho menos ahora que ellos tienen una opinión más fuerte en casa. Incluso reveló que si un hombre desea salir con ella, debe entender que sería una relación familiar: “El que quiera tener mi corazón tiene que compartirlo no solamente con mis hijos, ¡sino con siete perritos que están encima de mí todo el día!”.

Aracely Arámbula, lista para ser suegra

La situación de las parejas es algo que también empiezan a vivir los hijos de La Chule, a quien ya le empiezan a decir suegra. “Sí soy celosona, pero creo que voy a ser una suegra un poco alcahueta, así decía mi papá”, contó.

Incluso aseguró que puede tomar el papel de Cupido con su hijo mayor: “De pronto le digo a Miguel: ‘Mira esta niña tan bonita, tú le gustas’”. Y aunque él aún no muestra tanto interés, Aracely está segura de que en muy poco tiempo las cosas podrían cambiar.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.