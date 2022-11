Exesposa de ‘Chyno’Miranda se defiende de rumores: ‘Al final la verdad siempre triunfa’

Natasha Araos, exesposa de Jesús ‘Chyno’ Miranda, usó sus redes sociales para respoder a las críticas que se han hecho en su contra por supuestamente no ayudar al padre de su hijo. La experta en fitness estuvo casada con ‘Chyno’ por cuatro años y tuvieron un hijo, el pequeño Lucca, de tres años. En septiembre del año pasado, ambos dieron a conocer que estaban separados desde 2020 e incluso dijeron que habían quedado en buenos términos. Mientras ‘Chyno’ se trasladó a Venezuela para su recuperación, Natasha se quedó en Miami junto a su hijo.

©@chynomiranda



‘Chyno’ y Tashie se casaron en 2017

Cansada de los rumores que se han generado en los últimos días en medio del traslado de ‘Chyno’ de la clínica “Tía Panchita” a El Cedral, Araos rompió el silencio con el siguiente mensaje. “Si sabes QUIÉN eres...NUNCA necesitas demostrar nada a nadie🙏🏻❤️”, se lee al inicio.

“Por eso es tan importante entender que no importa lo que digan, lo que hablen, lo que opinen.. si tú estás CLAR@ y sabes quien eres no hay nada ni nadie que te cambie esa seguridad. Hoy en día se ve más que nunca por las redes sociales como se encuentra una parte de la sociedad. Hablan, difaman, inventan, faltan el respeto y demás pero no hay nada que pueda perturbarte cuando dentro de ti existe la calma y la tranquilidad de quien eres”, indica Araos, quien tiene una nueva vida en Miami con su hijo.

©@tashie_net



Natasha Araos acompañó su post con la siguiente fotografía

La ex de ‘Chyno’ dio un tip a aquellos que se han dedicado a hablar mal de ella en los últimos días. “Así que mi consejo si estás pasando por algo así ‘DÉJALOS QUE HABLEN E INVÉNTEN.. cada quien habla de acuerdo a su vida’ porque definitivamente lo que PIENSAN o CREAN es problemas de cada uno de ellos no tuyo. Tú sigue siendo como eres y que nada externo te afecte”.

“Recuerda, como decía Dr Dyer Wayne, ‘nunca puedes controlar lo de afuera... pero siempre puedes controlar lo que pasa dentro de ti’. NO TE ATREVAS NUNCA a dudar de ti❤️ sigue adelante porque la vida es vivir en el aquí y en el ahora, sin desperdiciar tu valioso tiempo en situaciones pasajeras. Al final la verdad siempre triunfa. Sigue brillando, sigue viviendo recordando que la sincronía de la vida es perfecta y cada experiencia que vives es la que te permiten si así lo decides despertar para seguir tu camino de evolución💫”.

Para finalizar, Natasha, conocida como ‘Tashie’, dijo: “Les recuerdo... enfóquense en ustedes, en avanzar, en ser cada día su mejor versión sin hacer mal a nadie porque hay una ley universal que rige al mundo y todo lo que das se regresa y multiplicado❤️”.