La viuda de Vicente Fernández sobre su matrimonio con el cantante: ‘Él sabía qué lugar tenía yo’

Más allá de la impecable carrera que contruyó en la música, Vicente Fernández fue un hombre dedicado a su familia. Patriarca de una de las dinastías más conocidas en la escena latina, el llamado ‘Charro de Huentitán’ tuvo a su lado hasta el momento de su partida a doña Cuquita, madre de sus hijos. El cantante y su esposa tuvieron un sólido matrimonio de casi seis décadas, sin embargo, no se salvaron de los rumores, incluso algunos que pusieron en duda el comportamiento del intérprete. En una reciente aparición pública, la madre de Alejandro Fernández se ha sincerado sobre su vida con don ‘Chente’ y ha dejado claro que la tienen sin cuidado las versiones sobre su relación.

En el rancho Los Tres Potrillos, en el estado mexicano de Jalisco, se instaló una ofrenda tradicional de Día de Muertos en honor a Vicente Fernández, la cual se informó, estaría abierta al público. En la presentación estuvo presente la viuda del cantante, quien fue cuestionada respecto a su matrimonio y las especulaciones que hubo en torno a él.

©@alexfernandez.g



La ofrenda en honor a don Vicente

“A Don Vicente le gustaba todo, desde muchachas hasta paletas. Y como siempre lo dije, era de las puertas del rancho para acá mi marido, aunque me critican, me criticaron, no me interesa porque yo no iba a cuidar a un señorón, andarlo cuidando y andar tras de él”, expresó doña Cuquita, en declaraciones retomadas por el programa Sale el Sol (Imagen Televisión).

María del Refugio Abarca Villaseñor, nombre real de quien fuera esposa de ‘Chente’ por 58 años, aseguró además que nunca pemirió que las críticas y comentarios de terceros permearan en su relación con su marido, pues siempre tuvo claro el papel que ella desempeñaba.