El trágico fallecimiento del hijo de Tim Roth a los 25 años

Michael Cormac Roth, hijo del famoso actor Tim Roth y la exdiseñadora Nikki Butler, falleció a los 25 años a causa de un cáncer que le fue diagnosticado en noviembre del año pasado. Si bien el joven músico murió el pasado 16 de octubre, su familia decidió hacer pública la noticia este lunes por medio de un comunicado difundido por Variety. “Era una bola de energía salvaje y eléctrica y su espíritu estaba lleno de luz y bondad”, han expresado sus seres queridos.

©GettyImages



Cormac Roth falleció víctima del cáncer

“Tan salvaje como era, Cormac también era la encarnación de la bondad. Un alma gentil que trajo felicidad y esperanza a quienes lo rodeaban”, continuó la familia. “El dolor viene en oleadas, al igual que las lágrimas y la risa, cuando pensamos en ese hermoso niño a lo largo de los 25 años y 10 meses que lo conocimos”, agrega. “Un niño incontenible, alegre, salvaje y maravilloso. Recientemente un hombre. Lo amamos. Lo llevaremos con nosotros dondequiera que vayamos”, concluye el comunicado.

Al diferencia de su padre para quien la actuación fue su vocación, Cormac se inclinó por la música. Se graduó en el Bennington College, una universidad de artes privada en la que estudió composición y producción musical. En sus redes sociales solía mostrar su talento en la guitarra eléctrica.

©@cormacroth



El hijo menor del actor era un apasionado músico

El anuncio de su delicado diagnóstico

El pasado mes de julio Cormac dio a conocer que había sido diagnosticado con un cáncer de células germinales en etapa 3. “Me ha quitado la mitad de mi capacidad auditiva, 27 kilos, la confianza, y continuará su camino asesino hasta que pueda detenerlo de alguna manera y matarlo”, escribía entonces en su cuenta de Instagram.

“Pero no me ha quitado la voluntad de sobrevivir, o mi amor por hacer música. Todavía no me ha derribado”, aseguraba en su publicación, en la que se le veía con la cabeza totalmente rapada mientras tocaba tranquilamente la guitarra.