‘Ningún RBD fue a mi boda’, dice Dulce María ante los señalamientos por faltar al enlace de Maite Perroni

La boda de Maite Perroni y Andrés Tovar, el pasado 9 de octubre, ha sido definida por algunos como ‘la boda del año’, pues no solo se celebró el amor de la pareja, sino que dio pie al reencuentro de RBD. Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez se hicieron presentes en el gran día de su compañera, en tanto que los grandes ausentes del enalce fueron Dulce María y Alfonso Herrera. En un inicio se especuló sobre el posible distanciamiento de los ex RBD, sin embargo esa teoría fue desechada, pus tanto Dulce como ‘Poncho’ usaron sus redes sociales para desearle lo mejor a los novios. A unas semanas del enlace, ahora se sabe el motivo por el cual Dulce María no acudió a la boda de Maite.

©@anahi



Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez en la boda de Maite

Ante varios medios de comunicación reunidos para el arranque de las grabaciones de la telenovela Pienso en ti, donde Dulce compartirá créditos con David Zepeda, la ex RBD dejó ver que su ocupada agenda fue el impedimento para estar con Maite Perroni en su día. “Hago talleres de dirección y lo de música lo hago los fines de semana, entonces (no pude asistir)”, mencionó. “Me hubiera gustado mucho verla de novia, pero (Maite Perroni) se veía hermosa y de corazón estuve ahí, le estuve mandando mensajitos”.

©@dulcemaria



Dulce María felicitó a Maite Perroni por su boda con Andrés Tovar

La cantautora dejó claro que no siempre es posible que los seis integrantes de la extinta agrupación estén juntos en un solo evento, pues cada uno tiene diferentes compromisos profesionales que cumplir, y recordó lo que sucedió en su propia boda con Paco Álvarez, en 2019. “En mi caso, a mi boda no fue ninguno”, indicó. “A veces tienes ganas de estar y por trabajo, o por diferentes circunstancias, no puedes estar. Bueno, siempre va a ser así porque la gente quiere vernos pegados y sería muy bonito. Creo que también en el fondo quisiéramos vernos más, pero no fue posible. Pero sí, te acostumbras a que a veces no puedes hacer mucho”.

La intérprete de Tras de mí agradeció que el público, en específico los fanáticos de RBD, continúen demostrando cariño y admiración por el grupo, el cual se desintegró en 2008. “El tema de que RBD siempre siga presente es algo muy bonito. Es algo que se agradece de corazón; creo que los seis les agradecemos de corazón a toda la gente, fanáticos y generación que está pendiente de nosotros”.