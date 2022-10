Kanye West tiene un nuevo amor, ¿quién es la guapa brasileña que lo ha conquistado?

Convertido en una de las celebridades más polémicas del momento, a Kanye West parece no importarle lo que se diga de él. Hace poco se dio a conocer que el rapero había sido demandado por sus desafortunadas declaraciones sobre el fallecimiento de George Floyd, un tema muy sensible entre la comunidad afroamericana en Estados Unidos, sin embargo, él no se ha pronunciado públicamente al respecto. Ajeno a toda la controversia, el músico parece estar decidido a darse una nueva oportunidad en el amor, pues en los últimos días ha sido captado con una guapa y joven mujer.

©GettyImages



Kanye se ha convertido en uno de los personajes públicos más polémicos

Se trata de la modelo de origen brasileño Juliana Nalú, quien a sus 24 años ya ha sido fichada por conocidas agencias como Mix Models, MGM Models y Élite Model Management. Además, es toda una celebridad en las redes sociales, pues tan solo en Instagram suma más de 680 mil seguidores.

©@juliananalu



Juliana ha sido fichada por importantes agencias de modelos

La modelo estuvo en París hace unas semanas, y según se ha rumorado, fue ahí donde coincidió con Kanye, de 45 años. Sin embargo, fue el pasado 10 de octubre en que ambos fueron captados juntos por primera vez. El rapero y la guapa brasileña fueron fotografiados mientras llegaban juntos a un hotel en Beverly Hills.

Un día después de aquella aparición, West -quien se cambió el nombre a Ye- fueron vistos al salir de un restaurante italiano en Santa Mónica. En esa ocasión llamó especialmente la atención que los dos lucieron gorras a juego con el número 2024, algo que hace alusión a las intenciones del cantante de lanzarse por la presidencia de Estados Unidos -otra vez- en dos años.