Kanye West enfrenta una demanda millonaria interpuesta por la familia de George Floyd

Desde hace un tiempo, el nombre de Kanye West se ha convertido en sinónimo de polémica, pues el rapero no ha dejado de lanzar controvertidas declaraciones. El cantante, que cambió su nombre a Ye, se ha peleado no sólo con su ex, Kim Kardashian, sino también con una larga lista de celebridades, incluso les ha declarado la guerra a importantes firmas de moda. Sus más recientes comentarios sobre George Floyd, el afroamericano que murió en 2020 a causa de la brutalidad policial en Minneapolis, le han valido una millonaria demanda por difamación.

©GettyImages



Ye está nuevamente en la mira por sus declaraciones

“Roxie Washington, actuando en nombre de su hija menor de edad, la única beneficiaria del patrimonio de George Floyd, ha contratado exclusivamente a Witherspoon Law Group y Dixon & Dixon Abogados para presentar una demanda contra Ye West, también conocido como Kanye West, sus socios comerciales y asociados, por acoso, apropiación indebida, difamación e imposición de angustia emocional buscando una reparación de daños por 250 millones de dólares”, indica el comunicado del equipo legal.

El fin de semana, el rapero ofreció una polémica entrevista al podcast de hip-hop Drink Champs, en la que cuestionó las causas de la muerte de Floyd, sugiriendo que se debió al uso de fentanilo y no a que el policía Derek Chauvin puso su rodilla en su cuello durante más de nueve minutos.

“Si miras, la rodilla del tipo ni siquiera estaba en su cuello de esa manera”, dijo West sobre Chauvin, quien fue declarado culpable por el asesinato de Floyd, al privarlo de oxígeno y caysarle lesiones cerebrales y un paro cardiaco. El mismo exoficial se declaró culpable en su momento de haber violado los derechos civiles del afroamericano.