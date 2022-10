La actriz Minnie West, hija de Amparín Serrano, ingresa a un centro psiquiátrico

A dos meses del inesperado deceso de su madre, la actriz Minnie West decidió buscar ayuda de expertos para enfrentar el estado emocional en el que actualmente se encuentra. La diseñadora mexicana Amparín Serrano, creadora de la marca Distroller, falleció el pasado 12 de agosto debido a un accidente doméstico. Ante tal panorama, Minnie tomó la decisión de ingresar por voluntad propia a un hospital psiquiátrico, lugar en el que cuidarán de su salud física y mental, ya que desde el incidente, la modelo no encuentra consuelo para sanar sus heridas, asegurando que esta intervención es su “último recurso”.

Minnie West con su madre, la diseñadora Amparín Serrano

A través de sus redes sociales, donde tiene más de 517 mil followers, Minnie compartió el siguiente mensaje explicando sus motivos para el ingreso hospitalario, además de revelar que pasaría un mes en las instalaciones. “Hoy algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días, a algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mi me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental!”.

La también productora agregó que se requiere de valentía el hecho de alzar la mano y pedir apoyo en momentos tan vulnerables, como el que ella misma está viviendo. “Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda , yo no he podido estar bien sin mi mamá, ¡no puedo sola! Y esto es mi último recurso, la salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla ❤️🌈”.

Amigos y colegas del medio se solidarizaron con ella ante el complejo episodio que vive, deseándole lo mejor para poder salir adelante, además de expresar su admiración por cuidar de su salud mental. Ana Bárbara, Sofía Castro, Mane de la Parra, Angelique Boyer, y más famosos dejaron sus mejores deseos para Minnie debajo del emotivo post que compartió.

Amparo West Serrano, conocida artísticamente como Minnie West, tiene 29 años y es originaria de la Ciudad de México. En su carrera como actriz, ha aparecido en series como Eva, la trailera de Telemundo y en cine, con el personaje de Claudia en Me gusta, pero me asusta. Su interpretación en dicho de proyecto le valió la Diosa de Plata en la categoría de Revelación Femenina en 2018.