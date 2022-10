El mareo de Cazzu, novia de Nodal, que desata rumores de embarazo

Cazzu y Christian Nodal viven un romance desde hace unos meses, un flechazo que sorprendió a sus fans y con el que el cantante vuelve a lucir sonriente y lleno de felicidad. Su relación ha dado mucho de qué hablar, y la pareja no se salva de los rumores de embarazo, que este fin de semana volvieron a tomar fuerza por un malestar físico que la cantante tuvo frente a su público en Santa Fe, Argentina.

Dispuesta a seguir con el show, pero poniendo su bienestar por delante, la argentina apareció en el escenario sentada, un detalle del que habló abiertamente y con el que hasta ella misma se sorprendió. “¿Dónde vieron una foto mía sentada en una silla en el show? En ningún lado”, expresó frente a sus fans.

Tranquila y con buen humor, continuó: “Hoy tengo un día complicado, entonces no estoy perreando y saltando ahí con ustedes porque siento que me mareo y me desmayo. Es importante terminar el show”.

Aunque parecía algo preocupante que podría haber ocasionado el fin del concierto, ella decidió seguir adelante, y aclaró a su equipo que no tenía nada de que asustarse porque se sentía capaz de lograrlo, aunque fuera sentada.

“Y si me desmayo, no pasa nada. Me voy a despertar, les juro”, dijo decidida a quedarse en el escenario. Incluso bromeó un poco con el tema: “Esperemos que no porque mañana, viral: ‘La Cazzu desmayada’. ¡No! Me esperan a que yo despierte y terminamos el show”, agregó provocando las ovaciones de la gente.

Mientras ella hablaba, algunos de los asistentes desataron la sospecha de que un bebé podría estar en camino. “Está embarazada”, se les escuchaba gritar. Pero ella no hizo caso a las especulaciones. “No me siento en las condiciones para seguir saltando y bailando, pero ustedes háganlo”, pidió al público para no apagar el ánimo y continuó con su presentación.

La razón del malestar de Cazzu

Aunque muchos de sus seguidores y de los de Nodal estarían muy contentos con la noticia de un embarazo, la realidad es otra. Horas antes de ese concierto, expresaba que sufrió un ataque de pánico y ansiedad. La cantante logró controlarlo para subir al escenario, aunque quedó con algunos malestares físicos. Sin embargo, su pasión por la música y el amor a sus fans pudo más y no canceló la fecha.