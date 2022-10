Ricky Martin recuerda lo difícil que fue contar al mundo que es gay

Los rumores sobre el tema eran recurrentes en la vida del puertorriqueño, pero no hacía eco de ellos. Incluso había quienes negaban que fuera gay por su historial amoroso con famosas como Rebecca de Alba, Sasha Sökol y Alejandra Guzmán.

“Mucha gente me dijo que no era importante hacerlo, que no valía la pena, que todo lo que trabaje y todo lo que había logrado se colapsaría. Que muchos en este mundo no estarían preparados para aceptar mi verdad, mi naturaleza. Y como estos consejos venían de personas que amo con locura, decidí seguir adelante con mi ”casi verdad“. MUY MAL. Dejarme seducir por el miedo fue un verdadero sabotaje a mi vida. Hoy me responsabilizo por completo de todas mis decisiones, y de todas mis acciones”, se podía leer en su carta.

Y aunque en aquel entonces no tenía certeza de qué pasaría en el futuro, hoy está de lo más feliz con la familia que formó junto a su esposo Jwan Yosef y sus cuatro hijos: los mellizos Matteo y Valentino; además de los pequeños Renn y Lucía.