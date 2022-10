La ‘alocada’ propuesta de matrimonio que Aislinn Derbez recibió en Burning Man

Aislinn Derbez recién estrenó un capítulo más de su podcast La magia del caos, y en este episodio reveló que, en medio del festival Burning Man, recibió una propuesta matrimonial por parte del “hombre más guapo” de todo el lugar. La actriz acudió a la más reciente edición del evento en Nevada, Estados Unidos, que se dio del 28 de agosto al 5 de septiembre, acompañada por su hermano Vadhir Derbez y su otra hermana, Michelle Aguilera, además de otros amigos. Fue en una de las tantas fiestas del evento que Aislinn flechó el corazón de un hombre, que incluso se refirió a ella como “su esposa”.

©@vadhird



Aislinn Derbez con sus amigos y hermanos en Burning Man

“Estábamos en una súper fiesta y todas vemos al hombre más guapo de Burning Man y de repente se me queda viendo, súper seductor y saca un abanico y me empieza a hacer aire”, relató Aislinn sobre este encuentro. “Muy impresionante el joven, alrededor de unos 35, me sentí halagada que el hombre más guapo de Burning Man me estuviera tirando la onda de esa manera. Por que me veía y decía ‘who are you?’. Bueno me decía, ‘¿te quieres casar conmigo?’, y yo así de ‘va, va, va, ¿por qué no?”.

El coqueteo continuó a lo largo de la velada, pero no pasó nada más, a lo que su hermana y sus amigas reaccionaron un tanto decepcionadas. “Yo estuve jugando con él así y él también. Ni siquiera nos dimos un beso”, agregó. “No me gusta andar dándole besos a desconocidos, aunque estén guapos, sorry”, dijo la actriz a las chicas, quienes anhelaban con ver ese momento.

©@aislinnderbez



Aislinn Derbez dejó flechado a un hombre en el festival de Burning Man

“Todas me juzgan porque piensan que perdí una gran oportunidad, pero la verdad es que yo me divertí mucho y no tengo porque andar besando gente, pero me la pasé muy bien siguiéndole la corriente al señor”, añadió la estrella de películas como A la mala.

Eso no fue todo, pues en otra fiesta, a la que la hija mayor de Eugenio Derbez no acudió, el grupo se encontró con este misterioso hombre que preguntaba por su esposa, es decir, Aislinn. “En otra fiesta se lo volvieron a encontrar, pero no estaba Aislinn y él preguntó ‘¿dónde está mi esposa? No me acuerdo de su nombre, pero sé que me casé’”, contaron las amigas de Aislinn, entre risas.

Soltera y en paz

Lo cierto es que, actualmente, la actriz de 36 años está soltera, disfrutando al máximo esta etapa. Tras su divorcio con Mauricio Ochmann en 2020, ‘Ais’ se dio una nueva oportunidad en el amor con el influencer Jonathan Kubben. La pareja empezó a salir en marzo de 2021 y nueve meses después, revelaron públicamente su relación.

Parecía que las cosas entre ambos iban bien luego de que en redes compartieran sus múltiples viajes y aventuras juntos, pero en julio de este año, la propia Aislinn reveló que ya estaba soltera. En una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans, la estrella de cine explicó cómo se sentía en ese momento de su vida y dejó al descubierto que ya no estaba más al lado de Kubben. “Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera, antes ponía mi atención solo en la familia y la pareja, y ahora estoy encontrando la comunidad que tanto me hacía falta, reconectando con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo”.