La razón detrás de las lágrimas de Elizabeth Gutiérrez en plena transmisión

Además de ser una guapa y carismática conductora, Elizabeth Gutiérrez es una mujer sensible que no teme mostrar su lado más humano y vulnerable. La también actriz ha encontrado en Ojos de Mujer un espacio para compartir sus opiniones sobre diversos temas, así como algunas experiencias personales. Durante una de las más recientes emisiones de dicho programa, fue inevitable para la presentadora romper en llanto, ello debido que en la charla con sus compañeros se tocó una fibra muy sensible para ella, la de mamá, pues como es sabido, para Elizabeth la maternidad ha sido uno de los principales ejes en su vida.

©@gutierrezelizabeth_



Para Elizabeth Gutiérrez la maternidad ha sido el mejor regalo de vida.

Si bien Elizabeth lleva muchos años viviendo en Estados Unidos, sus raíces están en México, y por ello sabe bien lo que es poner rumbo en otro país para buscar una vida mejor. Justamente se abordaba el tema de la inmigración en el programa del que forma parte, específicamente el caso de una pequeña no había podido cumplir su sueño de asentarse en territorio estadounidense. “Somos padres y veo a esos niños y digo, wow”, expresó visiblemente conmovida por la situación, pues como es sabido, es madre de Christopher y Kailey, fruto de su pasada relación con William Levy.

“No me hagas llorar”, agregó refiriéndose a una de sus compañeras, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Elizabeth ahondó en su sentir respecto a la situación que viven millones de personas en su anhelo por un mejor futuro. “Me duele, me duele porque todos al final del día somos inmigrantes que buscamos lo mismo, buscamos una nueva oportunidad, mejor calidad de vida para nuestros hijos, entonces, me parte el corazón saber que esta niña no logró llegar a cumplir sus sueños“, agregó Gutiérrez en su participación en Ojos de Mujer, programa que en agosto llegó a segunda temporada.