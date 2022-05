William Levy recuerda los difíciles momentos del accidente de su hijo, Christopher

La tranquilidad en la familia de William Levy se vio interrumpida en octubre de 2020, cuando al actor le informaron que su hijo mayor, Christopher Levy, había sufrido un accidente en un carrito de golf y que por la seriedad del asunto debía ingresar al quirófano. Para el papá fue una de las noticias que jamás querría escuchar, y mucho menos estar lejos de su hijo por motivos de trabajo en los momentos en los que más o necesitaba. Tras un año y medio del accidente, el actor recordó cómo vivió ese tiempo y la fuerza que demostró Christopher para asombrar a los médicos con su recuperación.

“Estaba grabando Café con Aroma de Mujer en Colombia. Mi hijo había tenido un accidente justo antes de grabar y me tocó irme y dejarlo en medio de la recuperación. Tuvo un accidente con un carrito de golf y no pudo caminar por muchos meses”, recordó William en su visita al programa español El Hormiguero. Y es que, para él, la familia que formó con Elizabeth Gutiérrez, con quien tuvo a Christopher y Kailey, hoy de 16 y 11 años, es lo más importante.

“Yo era el que lo cargaba. Su mamá también, pero estábamos ahí apoyándolo. Me tuve que ir y dejarlo. Fue un tanto difícil para mí. Pero son cosas que a veces pasamos nosotros”, continuó sobre aquellos días en los que Tophy, como llaman de cariño al chico, estaba en el peor momento tras el accidente.

A pesar de estar lejos de casa, William estaba al pendiente de su primogénito y lo llamaba cada vez que podía. “En medio de la grabación estaba hablando con él, con lo que está pasando en el hospital y todo. Y de momento tienes que hace un switch y cambiar todo para concentrarte en la escena en la que tienes que llorar o reírte”, relató de cómo tuvo que apoyar al chico desde lejos sin que sus emociones se interpusieran en su personaje.

Por suerte, Christopher salió bien de la cirugía y tras meses de recuperación, volvió a caminar y a jugar béisbol como tanto le apasiona, aunque los médicos no le daban muchas esperanzas. “Está bien, ya fue año y medio de eso y volvió al béisbol. Todos los doctores pensaban que no iba a regresar, y con el esfuerzo y las ganas, lloraba en el cuarto y decía: ‘Sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer’”, dijo el orgulloso papá, pues Tophy está en el campo, jugando y luchando por su sueño en el mundo del deporte. “Eso es una felicidad para mí”, concluyó sobre aquellos recuerdos.

El revuelo que causó William Levy en España

William Levy tiene es encanto que logra que las chicas caigan rendidas a sus pies, motivo por el que no sólo es reconocido a nivel mundial, sino perseguido por las fans a donde quiera que vaya. Y España no fue la excepción. El actor de origen cubano y tenía en la agenda su visita al set de El Hormiguero, y sus seguidoras lo sabían, por ello es que en el programa cambiaron las medidas de reforzar la seguridad para que todo saliera bien.

“Les voy a dar un dato interno que no tiene que ver con la tele, pero vamos a reforzar la seguridad porque no estamos muy seguros de que, si se nos va a ir de las manos”, confesó una noche antes Pablo Motos, conductor del programa en una charla con Chanel. “Es que está todo el mundo loco”, dijo una de las famosas hormigas luego de escuchar a Pablo. Y la ora agregó: “A mí me está pidiendo todo el mundo entradas. No hay más”.