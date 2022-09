Paris Hilton, desesperada por encontrar a su mascota, contrata a un detective privado

Paris Hilton atraviesa momentos de mucha angustia por no saber el paradero de una de sus mascotas, Diamond Baby. Desesperada, la socialité hace todo lo que puede para localizar a la perrita de raza chihuahua de color negro con detalles café, que desde el miércoles está desaparecida. Con ese gran dolor y la esperanza de volverla a ver, la también DJ reveló cómo fue que se perdió y asegura que no se detendrá por nada hasta poder abrazarla de nuevo. Incluso contrató a varios especialistas para localizarla, entre ellos un detective privado y un psíquico.

“Estaba en una sesión fotográfica y aquí nos estamos mudando, entonces uno de los encargados de la mudanza debió dejar la puerta abierta 😭💔. Mi familia y amigos me han estado ayudando a buscar por todas partes en todo mi vecindario y han ido de puerta en puerta pero aún no la hemos encontrado 😭”, agregó desesperada.

“Contratamos a un detective de mascotas, un susurrador de perros, un psíquico de mascotas y ahora estamos investigando a los drones para encontrar perros. Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para recuperarla. 😢” expresó, y es que el amor por una mascota que es parte de la familia es tan grande que merece todo lo que esté al alcance de las manos para regresarlos sanos y salvos a casa.

“Cualquiera que alguna vez haya amado a una mascota y la haya perdido comprenderá este dolor que estoy sintiendo. Mi corazón está roto. He estado llorando, muy triste y deprimida. No es lo mismo sin ella aquí”, continuó con el corazón abatido.

Más que una mascota, una compañera de vida

Para Paris, Diamond Baby lo es todo: “Es como una hija para mí. Éramos inseparables, ella era mi mejor amiga y siempre estaba a mi lado 👱🏼‍♀️🐕”, asegura.

Y aunque hizo pública su búsqueda, no ha querido emitir un boletín local por miedo a lo que pueda suceder, haciendo que su esperanza de volverla a ver poco a poco se vaya acabando. “He tenido miedo de sacar un APB al público por ella porque la gente puede ser cruel y me preocupa su seguridad, pero estoy desesperada y cuanto más tiempo pasa, más lejos me siento de la hay posibilidades de que yo la recupere 😢”.

Desesperada, Paris abrió un e-mail en donde pueda recibir cualquier información en torno al paradero de su mascota, incluso asegura que habrá una gran recompensa para quien la ayude a recuperar a Diamond Baby, y no hará ningún tipo de preguntas una vez que la perrita esté de regreso en casa. Además, pidió a quien pueda saber algo de ella pero no pueda dar detalles, que la cuide mucho.