Raúl de Molina y su esposa Millie eligieron como destino para su luna de miel, ¡China! El presentador de El Gordo y la Flaca compartió que vivió una experiencia poco agradable en la Plaza de Tiananmen, en Beijing.

El presentador contó que tenía a su alrededor más de 100 personas contemplando su físico, pues no estaban acostumbradas a ver personas con su tipo.

“No había en ese momento tantos gordos. La escasez de comida era fuerte. Todos estaban fascinados y me decían: ‘America’ y me hacían así”, dijo mientras se tocaba la barriga. El presentador no supo cómo reaccionar, mientras Millie estaba molesta con las personas locales que los rodeaban.