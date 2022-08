Lourdes del Río comparte su cambio de imagen como parte de su lucha contra el cáncer

Como parte de su lucha contra el cáncer, Lourdes del Río cambió su imagen y se rapó; esto debido a que la quimioterapia debilitó sus folículos capilares y la sensación le estaba ocasionando dolor. Usualmente, con ese tipo de tratamientos el pelo se cae por sí solo, pero en el caso de la periodista, no sucedió así, por lo que tomó la decisión de afeitar por completo su cabeza. En una entrevista con Despierta América, del Río contó que Karla Monroig, una de sus mejores amigas, fue la encargada de ayudarla en este proceso tan íntimo y delicado, además de revelar cómo ha afrontado su enfermedad desde una actitud más que admirable.

Lourdes del Río decidió afeitar su cabeza, pues el cuero cabelludo le estaba causando un gran dolor

“Ando muy bien. Gracias a Dios, anímicamente bien. Tengo la próxima quimioterapia el miércoles que viene y mi espíritu, mi corazón y mi fe están a prueba de balas”, contó a las presentadoras del matutino de Univision en su edición dominical.

Lourdes del Río contó con la ayuda y el cariño de sus amigas más cercanas

Aunque todavía no se le caía el pelo, para Lourdes la molestia en el cuero cabelludo era insoportable, por lo que buscó a una amiga que la ayudara. “Yo esperaba que el pelo se me empezara a caer por sí solo para hacerlo (raparse), pero eso no ocurrió. Le conté a Karlita (Monroig) ‘oye Karlita, ya empieza me empieza a doler, ¿qué podemos hacer?’. Mucha gente no lo sabe pero duele porque los folículos se están muriendo, duele el coquito, el cuero cabelludo...”.