Lili Estefan compara su divorcio con la mediática separación de Shakira y Piqué

El divorcio de Lili Estefan

Las imágenes también fueron ofrecidas a la producción de El Gordo y la Flaca, e inteligentemente estas fueron compradas de forma que nunca salieron a la luz. Además de eso, en plena transmisión del show, en 2017, Lili se adelantó al paparazzi y reveló que estaba atravesando por un proceso de divorcio con su esposo.

De esta forma, Lili Estefan evitó la polémica en torno a su situación personal y trató que el daño hacia su hijos fuera el menor. Sin embargo, hay heridas que nunca logran sanar. Lili y sus hijos, Lorencito y Lina, acudieron a terapia, pues los tres se sumieron en una gran depresión de la que poco a poco han ido saliendo, pero la relación entre los chicos y su padre jamás volvió a ser la misma.

“Desde que me divorcié, jamás he vuelto a hablar con él. Se pone en contacto conmigo a través de mis hijos”, reveló Lili en Red Table Talk: The Estefans. Lina Teresa se sinceró sobre su padre y dijo que nada es igual. “La relación con él no es lo que quisiera. Pero por mucho que esté enojada con él, al final es mi padre y siempre lo voy a amar... Me encantaría verlo en mi graduación, en mis cumpleaños”, se sinceró.