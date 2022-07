¿Por qué Carlos Calderón está ausente de ‘Despierta América’?

En medio de la polémica que vive por su separación con Vanessa Lyon, así como la batalla legal por la custodia de su hijo León, Carlos Calderón se encuentra ausente del programa Despierta América, matutino de Univision que conduce al lado de Alan Tacher, Raúl González, Francisca Lachapel, Karla Martínez y Jessica Rodríguez.

El conductor del show se habría tomado unos días, los cuales coinciden con las vacaciones de verano. Hasta el momento, se ha mantenido al margen de sus redes sociales, y no ha publicado nada; ni sobre su ausencia en el show, ni fotografías o videos con su pequeño hijo, quien cumplirá un año en septiembre próximo. Ante el complejo panorama que vive con la que algún día fuera su prometida, Calderón ha decidido permanecer en silencio, a diferencia de su expareja, quien ha usado sus redes para alzar la voz para denunciar todo lo que ha vivido desde su ruptura con él.

La última vez que Carlos se mostró activo en sus redes fue hace casi tres semanas, cuando compartió un comunicado a través de Instagram stories en el que refirió a las acusaciones de violencia doméstica, aclarando que estas no eran contra su persona, además de dejar claro que no volvería a tratar el tema por ese medio, y destacar que no hablaría más de la madre de su hijo.

Calderón, de 47 años, compartió el siguiente mensaje: “Quiero decirles que como persona pública que soy y por la responsabilidad que siento de trabajar para ustedes que nos sintonizan cada mañana, quiero dejar claro que no tengo ninguna acusación de violencia doméstica”. También invitó a aquellos que querían saber más del tema, a buscar los documentos correspondientes. “Pueden constatarlo en la corte”, puntualizó.