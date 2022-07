Vanessa Lyon asegura que Carlos Calderón le habría sido infiel: ‘Él está con otra, la metió en la casa’

Aunque se encuentra en medio de una batalla legal con Carlos Calderón luego de tomar caminos separados, Vanessa Lyon aún guarda con cariño los momentos felices de su vida en pareja, especialmente la dulce espera de su hijo de 11 meses, León. En sus recientes publicaciones en las redes sociales, la actriz de 41 años recordó cómo hace exactamente un año celebraban el baby shower del pequeño en un ambiente lleno de amor. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron los comentarios de la originaria de Venezuela, quien asegura que el presentador de Despierta América le habría sido infiel e incluso metió a su supuesta amante a su hogar tan sólo un día después de que ella se fuera de ahí.

Vanessa no se limitó al responder los diferentes comentarios de sus seguidores, quienes le hacían preguntas sobre la situación que ha generado un sinfín de dudas, así como peticiones para que todo se arregle entre los dos. “Por favor vuelvan, traten de arreglar la situación”, escribió uno de sus fans.

Pero la respuesta de Vanessa dejó impactados a muchos: “Mete mujeres a la casa con mi bebé ahí. No respeta ni la presencia del bebé, me fue infiel todo el tiempo”.

En otro de los comentarios que también hacía alusión a que volvieran a ser pareja, aseguró: “Él está con otra”. Para mayor sorpresa, agregó: “Me fue infiel y al día siguiente de que me dejó en la calle la metió en la casa”.

Los comentarios de Vanessa no sólo revelaron un detalle más en los motivos que habrían llevado a la pareja a tener serios problemas de confianza; sino también dejan claro que no parece haber una segunda oportunidad, además de que, lejos de poder llegar a un acuerdo en poco tiempo, la situación es bastante hostil entre ellos. Algo que queda claro en la forma en la que recorta a su ex de las fotos con las que recuerda el festejo por el bebé.

“¿Y todos los del baby shower? Espero se comunicaran contigo”, anotó otro de sus followers, a lo que ella aseguró que sólo cuatro personas de las que conoció en aquel entonces “ayudaron con gastos de abogados y mandaron regalos al bebé cuando él me dejó en la calle”.

Vanessa Lyon, libre a la hora de formalizar con Carlos Calderón

En las últimas semanas, las publicaciones de la actriz revelaron que podría haber estado casada al mismo tiempo que mantenía una relación con el conductor mexicano. Esto por algunos documentos fechados en enero de 2022 en los que solicitaba una disolución de matrimonio, además de la explicación que daba en su post: “#throwbacktuesday 2016 Cuando le apuestas al amor pero vienes de mundos diferentes. Con la pandemia todo cerró y no se pudo hacer la disolución. Con tantos divorcios después de la pandemia se atrasó nuestro proceso por meses”.