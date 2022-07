Amiga de Vanessa Lyon recauda fondos para ayudarla tras separación con Carlos Calderón

Una muy buena noticia para ella, pues hace tan sólo unos días mostraba su preocupación por estar en un lugar nuevo y en una situación tan complicada. “Son tiempos difíciles y me toca empezar de cero, pero las mujeres somos fuertes y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y ya pronto (tendré) un lugar para vivir con mi bebé y pidiéndole a Dios que no me metan otro caso en la corte para tratar de quitármelo. Por ahora me lo quitan cada dos días y eso me trae el alma en pedazos”, expresó en las redes sociales.

