Vanessa Lyon, ex de Carlos Calderón, devastada por separarse de su bebé de 10 meses

Vanessa Lyon y Carlos Calderón viven una complicada situación debido a su separación y la batalla legal por la custodia de su hijo. En medio de este conflicto, el pasado fin de semana, la actriz hizo un llamado desesperado en las redes sociales a través de un desgarrador video, en el que rompió en llanto y reveló lo duro que es para ella separarse de su hijo León cada dos días y dejarlo al cuidado de Calderón, pues ese fue el acuerdo temporal establecido por la Corte. A unas horas de haber realizado dichos posts, Vanessa Lyon ha hecho privada su cuenta de Instagram.

Vanessa Lyon reveló la pesadilla que vive al separarse de su hijo cada 48 horas

“Cada 48 horas sin mi hijo, necesito que esto ya pare”, escribió sobre el video en el que se deja ver con los ojos llorosos. Además de ese post, Lyon, cuyo nombre real es el de Vanessa León, compartió un par de fotografías a modo de comparación en las que mostraba como el pleito con su ex le ha afectado físicamente. De un lado, se dejaba ver radiante y muy feliz en los primeros días de su relación con Calderón, en noviembre de 2020, en la otra fotografía, tomada casi año y medio después, Vanessa se deja ver triste y derrotada.

Vanessa Lyon reveló los estragos de su complicada separación

Pero ese no fue el único post que publicó, pues en uno más, reveló las dificultades económicas por las que está pasando a raíz de su separación, asegurando que se ha quedado sin recursos. En dicho post, Lyon agradeció a aquellos que le han enviado regalos para ella y su hijo y que son gracias a esos gestos que ella y León están saliendo adelante.

“Son tiempos difíciles y me toca empezar de cero, pero las mujeres somos fuertes y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y ya pronto (tendré) un lugar para vivir con mi bebé y pidiéndole a Dios que no me metan otro caso en la corte para tratar de quitármelo. Por ahora me lo quitan cada dos días y eso me trae el alma en pedazos”, escribió.