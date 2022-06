Nadadora sufre desmayo en plena competencia y es rescatada por su entrenadora

Momentos de angustia fueron los que se vivieron en el Campeonato Mundial Acuático de Budapest 2022, cuando la nadadora estadounidense Anita Álvarez, se desmayó en plena competencia. Todo ocurrió cuando Álvarez, quien tiene raíces mexicanas, terminó su participación y de repente se desmayó. Tras estar unos minutos en el agua, su entrenadora, Andrea Fuentes, notó que algo no andaba bien y se lanzó al agua para rescatarla. “Anita no respiraba. Ha estado dos minutos sin hacerlo. La he intentado despertar a bofetadas y abriéndole la mandíbula”, dijo Fuentes en unas declaraciones recogidas por el sitio Crónica Global.

©OLI SCARFF/AFP via Getty Images



Andrea Fuentes se zambulló en la piscina para rescatar a Anita Álvarez

De acuerdo con medios especializados como ABC, el incidente se dio segundos después de que Álvarez, de 25 años, culminara su ejecución de nado artístico libre en solitario. Al perder el conocimiento, se empezó a hundir en la piscina, y de inmediato, su entrenadora se lanzó al agua con todo y ropa. Fuentes hizo la maniobra de rescate y otras personas se acercaron a ella para ayudar a Anita, quien recibió los primeros auxilios.

©OLI SCARFF/AFP via Getty Images



Andrea Fuentes llevó a cabo un heroico rescate

Horas después, en sus redes sociales, Fuentes reveló que Álvarez estaba recuperándose y que se reportaba estable. “Anita está bien, los doctores revisaron sus signos vitales y todo está normal: su corazón, oxígeno, niveles de azúcar, presión sanguínea, etc... todo está bien. Algunas veces nos olvidamos que esto sucede en otros deportes de alto rendimiento. Maratón, ciclismo, cross country... todos hemos visto imágenes donde algunos atletas no llegan a la meta y otros los ayudan a llegar ahí”.

©OLI SCARFF/AFP via Getty Images



La nadadora recibió los primeros auxilios se inmediato

“Nuestro deporte no es diferente a otros, solo que es en una piscina, nosotros vamos más allá de los límitesy a veces nos encontramos con ellos. Anita se siente bien y ahora los doctores dicen que ella está bien. Mañana ella descansará todo el día y decidiremos junto con el médico si ella puede nadar en las finales de nado libre o no. Gracias a todos por sus buenos deseos para Anita”.