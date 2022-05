William Levy comparte melancólicos mensajes a cuatro meses de su crisis con Elizabeth Gutiérrez

William Levy y Elizabeth Gutiérrez han causado revuelo en las últimas horas, pues en sus redes sociales han estado de lo más activos. Los actores, quienes atraviesan por una separación, compartieron sentidos mensajes en sus respectivas cuentas. Pese a que estos no llevaban una dedicatoria directa, ambos dejan ver que no la están pasando nada bien, luego de que en enero pasado, el actor cubano se refiriera a su separación en un mensaje en redes.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez empezaron a salir en 2002 y a lo largo de su relación tuvieron altas y bajas

Uno de los mensajes que más sorprendió, fue el del actor, quien publicó un reel y debajo de este, comentó: “Si tienen esa persona, cuídenla. Porq no se encuentra fácilmente”. Los mensajes de William se dan a semanas de que se mantuviera al margen de los reportes sobre su relación con ‘Ely’, la cual está en la mira desde hace cuatro meses, luego de que él mismo revelara su ruptura.

‘Si tienen es persona. Cuídenla. Porq no se encuentra fácilmente’, escribió William junto a un video

Levy, quien actualmente se encuentra trabajando en la serie de Montecristo, agregó un par de mensajes más y escribió: “Que sea eterno todo aquello que nos hace bien y nos da felicidad”.

En otra de las reflexiones que compartió el actor de 41 años, se deja ver de lo más reflexivo, retomando un post sobre las lecciones que le ha dejado el paso de los años: “Con el tiempo aprendí que hay que creer en los hechos no en palabras. Que grandes amigos pueden volverse grandes desconocidos. Aprendí que estar enamorado es la más bella de las locuras”.

Estos fueron los otros mensajes del actor en sus redes

Levy no fue el único que se manifestó en redes, pues Elizabeth, con quien comparte dos hijos, también usó Instagram Stories para compartir una reflexión, eso sí, sin mencionar a su ex: “The words didn’t hurt me. The person who said them did (Las palabras no me lastimaron. La persona que las dijo, sí”.