Kelly Osbourne revela que está embarazada de su primer bebé

Los Osbourne están de celebración ya que Kelly Osbourne acaba de anunciar que está a la espera de su primer bebé. La estrella de 37 años compartió la noticia este jueves por medio de una foto del ultrasonido en la que aparece en primer plano en la comodida de su residencia y luce unos lentes de color negro. La noticia cae muy bien a la familia ya que recientemente sus padres, Ozzy y Sharon Osbourne, se contagiaron del Covid-19.

Kelly Osbourne anuncia embarazo de su primer bebé

“Sé que he estado muy callada estos últimos meses, así que pensé en compartir con todos ustedes por qué... Estoy encantada de anunciar que voy a ser mamá”, reveló. Y agregó: “Decir que estoy feliz no es suficiente, me siento extasiada”.

Si bien Kelly no ha compartido ninguna información sobre el padre, a principios de 2022 reveló que estaba saliendo con el DJ Sid Wilson de Slipknot, y publicó unas adorables fotos de ambos en el Día de San Valentín.

El año pasado, Kelly habló confesó lo mucho que le hacía ilusión querer tener hijos, pero antes de ello tenía que superar su ardua lucha contra su adicción al alcohol y las drogas que no le permitieron experimentar mejores cosas a lo largo de los años.

La hija de Ozzy Osbourne será madre a sus 37 años

“Me siento algo atrasada”, admitió Osbourne en un episodio de Red Table Talk. “Como mujer, me hubiera encantado estar casada y tener hijos ahora. Mi hermano [Jack] tiene tres hijas y me hubiera encantado tener hijos ahora, pero eso era algo que no estaba en mis planes todavía.”

“No habría sido ningún tipo de madre en absoluto”, agregó en ese momento. “Porque yo era esa adicta loca que decía: ‘Oh, sí, dejaré de consumir drogas cuando quede embarazada porque tengo que hacerlo’. Me parece una locura que alguna vez pensé en eso”.

