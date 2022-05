Chiquinquirá Delgado felicita de lo más orgullosa a su hija Marielena por su cumpleaños 30

Chiquinquirá Delgado celebra un día de lo más especial. Hoy, hace 30 años nació su pimogénita, Marielena Dávila, y no podía dejar pasar la fecha sin un mensaje de lo más especial en las rees sociales para felicitar a su hija por todos lados. Orgullosa de verla crecer y convertirse en una gran mujer, Chiquinquirá recopiló varios videos caseros para desearle lo mejor.

Loading the player...

“Los hijos nos rescatan, nos salvan de mil maneras y llegan siempre para bendecir nuestras vidas”, excribió la también presentadora. “Felizzz cumple mi amada @marielena. ¡¡Tú me enseñaste un amor que es para siempre!! ¡¡Que todo lo que sueña tu corazón se cumpla en grandeeee!! Estás llena de luz, ¡que brilles siempre! Te amo infinito♥️”, agregó desde su corazón.

El video no sólo muestra fotos de la infancia de Marielena, sino lo mucho que quiere a Carlota, su hermanita menor. Imágenes que pocas veces podemos ver ya que Chiqui suele ser muy reservada con la publicaciones que hace de sus hijas.

La personalidad de Marielena

Justo cuano mayo empezaba a marcar días en el calendario, Marielena compartió con sus seguidores los detalles de su personalidad, revelándose a sí misma ante la comunidad virtual y muy contenta porque las características de su forma de ser coinciden con su signo zodiacal. “Mi cara cuando se que la temporada Tauro ya comenzó. En verdad yo me identifico mucho con mi signo. Todas las cualidades que describen en un Tauro, soy yo literal”, contó días antes de su cumpleaños.

“Soy terca, tengo los pies en la tierra, es muy difícil que me guste algo pero cuando me gusta no me queda duda (aplica para comida, ropa, personas…) entonces cuando tengo que tomar una decisión de verdad me tomo mi tiempo para pensarlo y ya cuando decido nunca miro hacia atrás”, explicó. Marielena continuó: “Prefiero planes relajados, le huyo a situaciones o relaciones superficiales, soy muy leal y amo comer chocolate. ¿Qué más? 🧡🧡🧡”, anotó contenta por saber exactamente lo que le gusta y lo que no l agrada atraer a su vida.