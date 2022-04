La actriz de Mariposa de Barrio y Falsa Identidad reveló que Debanhi era una de sus fieles seguidoras, y que días antes de su desaparición, le envió un mensaje con una petición especial. “Querías que abriera mi canal de Youtube, ese fue tu último mensaje para mí”, expresó.

Samadhi, como miles de personas, había seguido el caso desde el primer momento. “Hoy tengo un vacío en la panza y traigo el corazón apachurrado. Me levanté con la noticia de una seguidora mía que me ha tenido mal todo el día, con ganas de vomitar, con muchísima impotencia. Llegué a casa, encendí una vela y levanté una oración, no saben la semana pasada lo que pedí porque estuviera bien”, agregó.