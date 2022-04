El nuevo mensaje amoroso de Nicole McPherson a ‘Chicharito’ Hernández: ‘Te amo’

La relación amorosa que mantienen Javier “Chicharito” Hernández y Nicole McPherson es una de las preferidas dentro del mundo de las celebridades por lo cual, todo lo que tiene que ver con ellos es motivo de cotilleo. Aunque de un tiempo a esta parte ambos dejaron de presumir su amor en las redes, la pareja ha dejado en claro una vez más que hay amor para rato. Así lo demostró recientemente la modelo de origen ecuatoriano por medio de un amoroso mensaje dedicado al futbolista mexicano.

‘Chicharito’ Hernández y Nicole McPherson ¡siguen juntos!

Mcpherson compartió un video en el que se le aprecia junto al delantero del L.A. Galaxy en medio de un momento divertido en lo que parece ser un centro de diversiones. Hernández deja al descubierto su destreza en los deportes al lanzar una serie de pelotas de básquet a una velocidad impresionante y puntería verdaderamente sorprendente.

“Días así. Te amo”, fue la dedicatoria que escribió Nicole al pie del clip. Sin poder contener sus impulsos amorosos, el exmiembro de la selección de fútbol mexicana hizo lo propio en sus plataforma al subir la misma publicación para así corresponder la emoción que sienten los dos cuando pasan momentos especiales como este.

Fue a comienzos de marzo de este año cuando “Chicharito” y su novia debutaron como pareja frente a la prensa durante la premiere de la cinta Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty de HBO Max, celebrada en Los Ángeles, California.

“Gracias por estar en mi vida @nicolemcphersn”, escribió el deportista en ese entonces al pie de una foto en la que se posó tomado de la mano de su chica.

Se cree que los tortolitos empezaron su relación al poco tiempo de que Javier Hernández anuciara su separación formal de Sarah Kohan a incios de 2021, con quien tiene dos hijos, Noah; de 2 años y Nala, de 1.