Javier ‘Chicharito’ Hernández y Nicole McPherson debutan como pareja en una alfombra roja

Javier ‘Chicharito’ Hernández y su novia, Nicole McPherson, hicieron su debut como pareja en una alfombra roja el pasado miércoles. La pareja fue invitada al estreno de una de las series más esperadas de HBO Max, Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, que cuenta la historia de la dinastía de Los Angeles Lakers. La pareja posó sonriente para las cámaras y tanto el futbolista como la modelo, dejaron ver lo enamorados que están.

©@ch14_



Muy enamorados en su primer alfombra roja

El jugador del LA Galaxy suele ser muy discreto con su vida privada, pero en contadas ocasiones suele compartir algunos detalles. En sus stories publicó una fotografía de su paso por la alfombra y hasta le dedicó unas palabras asu novia. Sobre la imagen, ‘Chicharito’ escribió: “Gracias por estar en mi vida @nicolemcphersn”.

©@nicolemcpersn



La novia del futbolista compartió esta fotografía previo a su paso por la alfombra roja

Para la ocasión, el futbolista de origen mexicano eligió un vistoso traje azul con estampado anaranjado, mientras que Nicole desfiló con un vestido blanco de manga larga. Una vez que estuvieron instalados en sus asientos dentro de la sala de cine, ‘Chicharito’ la hizo de fotógrafo y capturó a su novia mientras disfrutaba de unas palomitas y unas golosinas.