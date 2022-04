Madre del chico autista agredido por Cristiano Ronaldo responde a sus disculpas

Sin embargo, Sarah Kelly, la madre Jake Harding, de 14 años, y quien padece autismo, rechazó la invitación de Cristiano Ronaldo. Kelly dijo a Liverpool Echo que Ronaldo “agredió” a su hijo lesionándole la mano. “El United lo ha manejado terriblemente, y solo hacen que las cosas sean peores, para ser sincera”.

©Sarah Kelly





Kelly también se refirió a la disculpa e invitación de Cristiano, asegurando que eran algo “ambiguas”, agregando, “La forma en la que yo lo veo es como, si alguien lo agrediera (a su hijo) en la calle y después esa persona nos invitara a salir para cenar, no lo haríamos”.

“Solo porque él es Cristiano Ronaldo, ¿por qué tendríamos que hacerlo? Es como si le debiéramos un favor, lo siento, pero no”.

Kelly añadió: “Amablemente declinamos la ofertade ir a ver al United porque Jake no quiere ir ahí y él no quiere ver a Ronaldo. Él lo ha dejado bien claro”. La madre del joven agregó: “No son mis palabras; son las de mi hijo. Al final del día, de esto se trata. Le afectó más a él que a mí, así que le puse todo para que se decidiera: no quiere ir al United, no quiere ir a ver a Ronaldo. Todo lo que estoy diciendo en este momento es que está en manos de la policía”.

Al cierre de esta edición, la investigación de la policía sigue en curso.