Esther Acebo, de ‘La Casa de Papel’, se convierte en madre de una niña

Sobre su vida amorosa, ¡HOLA! España reportó que el año pasado se corrió el rumor de que la actriz podría tener una relación con el actor Alejandro Tous, de la serie Yo soy Bea. Las especulaciones surgieron luego de que dejaran ver una gran química entre ellos en las escenas románticas del cortometraje But not with you (Pero no de ti). Además de eso, el actor de 45 años –quien está separado de la también actriz Ruth Núñez—habría sido fotografiado con Esther en una tarde de compras por Madrid. Sin embargo, nunca se llegó a confirmar que estuvieran juntos.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.