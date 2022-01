Actriz de ‘La Casa de Papel’ presume su embarazo en su posado más natural

Esther Acebo, estrella de La Casa de Papel (Netflix), está viviendo una de las etapas más felices de su vida, pues está a la espera de su primer hijo. A través de sus redes sociales, la actriz de origen español compartió una de las fotografías más bonitas de su embarazo, siendo estas sus primeras imágenes con su baby bump en las redes sociales. La artista de 38 años publicó unas postales en blanco y negro con un look premamá, mostrando una gran sonrisa con la cual dejó ver la alegría e ilusión que la invaden por estos días. Junto a las imágenes, Esther escribió “Trust”, que en español quiere decir “confianza”.

Los fanáticos de Acebo reaccionaron de inmediato a las imágenes y la felicitaron por el bebé que viene en camino, incluso algunos bromearon con la identidad del padre; si este era alguno de los personajes de La Casa de Papel. “Cincinnati 😂”, “Arturito Jr. ❤️” Denver or arturo?😂”, comentaron algunos de sus seguidores. Hasta el momento se desconoce si Acebo está soltera o en una relación sentimental, ya que siempre se ha caracterizado por ser muy reservada con su vida privada.

En sus stories, Esther compartió una clase de yoga y estiramientos con las que se mantiene saludable en su embarazo

De acuerdo con nuestra edición hermana ¡HOLA! España, hace unos meses se corrió el rumor de que la actriz podría tener una relación con el actor Alejandro Tous, de la serie Yo soy Bea. Los rumores surgieron luego de que se dejaran ver con una gran química en las escenas románticas del cortometraje But not with you (Pero no de ti). Además de eso, el actor de 45 años –quien está separado de la también actriz Ruth Núñez—habría sido fotografiado con Esther en una tarde de compras por Madrid, donde se mostraron cariñosos. Sin embargo, nunca se llegó a confirmar que estuvieran juntos.