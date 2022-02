J Balvin preocupa por su salud mientras su mamá sigue hospitalizada

No han sido días sencillos para J Balvin. El cantante sigue preocupado por la salud de su mamá, Alba Mery Balvin, quien después de varios días continúa hospitalizada luego de que el contagio por Coronavirus se complicara y tuviera que ser trasladada a Cuidados Intensivos. Balvin no se ha separado de ella y está al pendiente de ella en todo momento. Pero esa preocupación le empieza a pasar factura luego de días sin dormir bien.

“Esta semana sí ha sido negra”, contó en una de sus historias más alarmantes en la que aparecía en una camilla y canalizado, al tiempo en el que lo trasladaban a otra ala del hospital. Por un par de horas, sus fans estaban preocupados por no saber qué sucedía, y cuando las cosas parecían más tranquilas, volvió a ponerse en contacto con su comunidad.

“Ahorita estaba en la clínica, me pusieron suero. Estoy cansado, me dijeron que era por no dormir, pero no es nada grave”, dijo en sus historias. El cantante estaba de nuevo junto a su mamá, preocupado por su salud y esperando que mejore para poder llevarla a casa. “Una noche más. Más oraciones y oraciones por todos los que están pasando por algo parecido”, escribió en sus publicaciones.

J Balvin también preocupa por su salud

En estos días los fans de José Álvaro Osorio -nombre real del colombiano- han notado lo cansado que luce, con los ojos hinchados, y el ánimo decaído. Pero, a pesar de todo, está dedicado a cuidar a su madre, tal como lo expresó en sus recientes historias: “Aquí lo que importa es mi mamá. Gracias a todos”.

En medio de la situación que tiene preocupada a su familia entera, Balvin envió un mensaje para su papá. “Respeto para mi padre por soportar este momento, estamos unidos”, escribió, dejando ver que su familia está igual que él, al pendiente de una de sus personas más amadas, esperando que todo mejore y así dejar atrás esta pesadilla.

