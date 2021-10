J Balvin se disculpa ante polémica por su video musical

J Balvin jamás imaginó lo que generaría con una de sus recientes canciones. Lejos de colocar el tema como uno de los favoritos del último trimestre del año, el cantante se topó con una gran polémica por la letra y el video de la canción Perra que interpreta junto a la dominicana Tokischa. La canción recibió muchas quejas de parte del público por la manera en la que proyecta la imagen de las mujeres, además de calificarlo como racista. A una semana de haber retirado el video de las plataformas, el colombiano salió a disculparse a través de historias en Instagram en donde asegura que no refleja el mensaje que intenta enviar al mundo con su música.

“Quiero ofrecerles mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente a las mujeres y a la comunidad negra. Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado. Lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración”, expresa el cantante ante la cámara.

Sin lujos ni detalles extra en el video más que él mismo hablando de lo que sucedió, Balvin agregó: “También me ha gustado siempre apoyar los nuevos talentos, en este caso Tokischa, una mujer que apoya a su gente, a su comunidad y también empodera a las mujeres”.

El cantane aseguró que al ver las críticas que recibió el video, optó por retirarlo de las plataformas. Sin embargo, el tema y los comentarios aún continúan junto a la indignación del público. “or eso estoy aquí, dando cara, hablando al respecto”, dijo.

Tokischa también habló sobre la polémica

J Balvin no fue el único que tuvo que dar la cara al respecto de las críticas. Tokischa fue cuestionada sobre la canción en una entrevista con W Radio Colombia. “Yo expreso todo lo que ya existe, yo no me lo estoy inventando. Todo lo que digo, todo lo que hago, todo lo que muestro, existe en la sociedad”, dijo la cantante.

Además, aseguró que la inspiración para la canción surgió por la inspiración de su propia personalidad, y que no teme expresar su sexualidad de manera abierta. Agregó que de todas las canciones que le ofreció al colombiano, Perra fue la que más le gustó y la que eligieron para colaborar juntos.

