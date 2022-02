Michael Bublé y Luisana Lopilato estarían esperando su cuarto hijo

Michael Bublé estrenó su video I’ll Never Not Love You, en el que aparece como protagonista al lado de su esposa Luisana Lopilato. El video, es en si, es de lo más romántico porque es como un gran collage de las películas más románticas del cine hollywoodense. Al final del videoclip, la pareja aparece en un supermercado con sus tres hijos ¡y el baby bump del cuarto hijo de Luisana!

I’ll Never Not Love You está formado por algunas de las mejores escenas de películas como Casablanca, Diario de una pasión, Titanic, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, entre otras. A cuadro, aparecen Michael y su esposa como los protagonistas de estas películas, sin embargo, recordemos que ellos también tienen su propia y bella historia de amor desde 2011.

Mira aquí el video:

Al final del clip, los Bublé se ven en un supermercado haciendo unas compras; delante de ellos salen corriendo Noah, de 8 años, Elias, de 6, y Vida Amber, de 3. Detrás de l os niños, van Michael y Luisana, quien aparece radiante con un par de jeans, una biker y una blusa blanca en la que se marca su pancita, la cual estaría en su segundo trimestre.

Hasta el momento, ni el cantante ni la actriz han confirmado la buena noticia del bebé que viene en camino, el cual llega tres años después de su hijo Noah venciera el cáncer.

En 2016, familia de Michael y Luisana vivieron uno de los momentos más difíciles, cuando Noah, quien entonces tenía tres años, fue diagnosticado con cáncer en el hígado. Tras meses de tratamiento, noches en vela e incertidumbre, a finales de 2017, anunciaron que su hijo había logrado vencer la enfermedad. Más de medio año después, la familia tuvo otra razón para celebrar, pues en julio de 2018 nació Vida Amber, la tercera hija de la pareja.