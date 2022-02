Claudia Álvarez anuncia que sus mellizos dejaron el hospital, ¡ya están en casa!

Semanas después de su nacimiento, al fin los gemelos de Claudia Álvarez y Billy Rovzar están en casa. Los bebés, Clío y Billy, nacieron a mediados de enero y debido a que fueron prematuros, se tuvieron que quedar un tiempo más en el hospital bajo cuidados especiales. Esta separación fue muy dura para la actriz, ya que además de estar lejos de sus hijos, se enfrentó al coronavirus. Aunque el primer mes de año fue difícil para los Rovzar, hoy al fin están juntos disfurtando del calor de hogar.

©@claudiaalvarezo



Clío y Billy en su primera noche en casa tras pasar un mes en el hospital

A través de sus redes sociales, la actriz de telenovelas compartió con sus seguidores su alegría por llevarse a sus bebés del hospital. De acuerdo con la propia Álvarez, los pequeños Clío y Billy nacieron en la semana 30 de gestación, es decir 10 semanas antes de lo previsto. Como nacieron prematuros, los bebés tuvieron que quedarse en un centro médico bajo cuidados especiales, así que la pareja de famosos los visitaba a diario, para estar con ellos y llenarlos de mimos y cuidados.

La primera noche en casa con los bebés fue todo un desafío para la estrella de televisión, quien confesó que casi no durmió. En otra story contó lo siguiente: “Crónica de la primera noche. Amí me decían que los babies dormían unas 18 horas al día, pues aquí no durmieron ni media hora, ¡ni media!”. Es probable que, al estar en un entorno diferente, los bebés hayan reaccionado así, con falta de sueño, pero lo más seguro es que dentro de unos días poco a poco se vayan acostumbrando a su hogar.

El COVID que separó a Claudia Álvarez de sus hijos

La felicidad por la llegada de los pequeñines se vio empañada hace unas tres semanas, cuando Claudia Álvarez dio a conocer que se había contagiado de COVID-19. Debido a esta razón, permaneció aislada en su habitación por varios días, sin poder visitar a sus hijos ni estar en contacto de su otra hija mayor, Kira, de dos años.